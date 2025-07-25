Ключом длительного цветения цветов является использование сахара и уксуса, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как продлить жизнь цветам?

Приобретя цветы, сначала наполните вазу водой, добавив внутрь столовую ложку сахара, а потом добавьте две столовые ложки белого уксуса, чтобы остановить рост бактерий. В весе должен быть 1 литр воды.

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Также для продленного цветения нужно срезать концы под углом 45° под водой. Такое действие поможет предотвратить попадание воздуха внутрь стеблей. А вот уксус влияет на дольше хранения цветов, потому что подавляет рост бактерий в воде.

Срезанные цветы сразу начинают терять питательные вещества, поэтому сахар особенно важен для растений. Растворенный сахар постоянно питает цветы важными веществами.



Цветы могут простоять в вазе гораздо дольше / Фото Pexels

Чтобы цветы как можно дольше простояли в вазе, возьмите за привычку регулярно менять воду, каждый раз подрезать стебли и удалять увядшие части листьев. Перед тем как класть цветы в воду, проследите за тем, чтобы в воде не было листьев, потому что это приведет к быстрому гниению растений. Некоторые флористы для долгой жизни цветов советуют добавлять в воду кроме сахара и уксуса еще и соль или аспирин.

Кстати, мы рассказали о шести видах цветов, которые можно срезать в течение всего лета.

Соль помогает предотвращать гниение стеблей. На 1 литр воды нужна чайная ложка соли. Аспирин способен продлить свежесть цветов, улучшить цветение и защитить от болезней. Одну таблетку аспирина нужно растворить в двух литрах воды.