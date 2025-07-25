Ключем тривалого цвітіння квітів є використання цукру та оцту, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як продовжити життя квітам?

Придбавши квіти, спочатку наповніть вазу водою, додавши всередину столову ложку цукру, а тоді додайте дві столові ложки білого оцту, щоб зупинити ріст бактерій. У вазі повинен бути 1 літр води.

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Також для продовженого цвітіння потрібно зрізати кінці під кутом 45° під водою. Така дія допоможе запобігти потраплянню повітря всередину стебел. А от оцет впливає на довше зберігання квітів, бо пригнічує ріст бактерій у воді.

Зрізані квіти одразу починають втрачати поживні речовини, тому цукор є особливо важливим для рослин. Розчинений цукор постійно живить квіти важливими речовинами.



Квіти можуть простояти у вазі набагато довше / Фото Pexels

Щоб квіти якнайдовше простояли у вазі, візьміть за звичку регулярно міняти воду, кожного разу підрізати стебла та видаляти зів’ялі частини листя. Перед тим як класти квіти у воду, прослідкуйте за тим, щоб у воді не було листя, бо це призведе до швидкого гниття рослин. Деякі флористи задля довшого життя квітів радять додавати у воду крім цукру та оцту ще й сіль чи аспірин.

До речі, ми розповіли про шість видів квітів, які можна зрізати протягом усього літа.

Сіль допомагає запобігати гниттю стебел. На 1 літр води потрібна чайна ложка солі. Аспірин здатен продовжити свіжість квітів, покращити цвітіння та захистити від хвороб. Одну таблетку аспірину потрібно розчинити у двох літрах води.