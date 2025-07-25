Правильно обрані дні для вирішення справ подарують чудові можливості та зарядять наснагою й натхненням, пише 24 Канал. Не обирайте для справ дні з важкою енергетикою, бо вони здатні викликати втому, апатію й привернути невдачі.

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Місячний календар справ на серпень

За місячним календарем на серпень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:

Зростаючий Місяць – з 1 по 8 серпня, з 24 по 31 серпня;

– з 1 по 8 серпня, з 24 по 31 серпня; Повня – 9 серпня;

– 9 серпня; Спадний Місяць – з 10 по 22 серпня;

– з 10 по 22 серпня; Молодик – 23 серпня.

Астрологи не рекомендують нічого починати у дні, коли Місяць у Повні та в Молодику. Енергетика в ці періоди є досить нестабільною. Найкращим часом для старту нових справ вважається фаза зростання Місяця. Можна братися за різні справи з 1 по 8 та з 24 по 31 серпня. У цей період можна братися за проєкти, ремонти, покупки, зміни тощо.



Календар справ на серпень / Фото Pexels

У період Спадного місяця з 10 по 22 серпня рекомендовано зосередитися на завершенні старих завдань, підбитті підсумків, наведенні порядку – в справах та думках.

Сприятливі дні у серпні для різноманітних сфер

Фінансові операції – 2, 5, 5, 7, 26, 27, 30 серпня;

– 2, 5, 5, 7, 26, 27, 30 серпня; Початок нових справ, зміна проєктів, роботи – 1, 3, 4, 8, 24, 25, 28 серпня;

– 1, 3, 4, 8, 24, 25, 28 серпня; Косметичні процедури, візит до майстрів, догляд за собою – 11, 13, 15, 19, 20, 22 серпня;

– 11, 13, 15, 19, 20, 22 серпня; Подорожі, переїзди, короткі поїздки – 4, 6, 10, 14, 17, 29 серпня.

Місячний календар справ на серпень кожному допоможе зрозуміти, коли варто займатися певними справами, а коли від них краще відмовитися.