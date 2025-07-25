Правильно выбранные дни для решения дел подарят прекрасные возможности и зарядят воодушевлением и вдохновением, пишет 24 Канал. Не выбирайте для дел дни с тяжелой энергетикой, потому что они способны вызвать усталость, апатию и привлечь неудачи.

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Лунный календарь дел на август

По лунному календарю на август 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить в такой последовательности:

Растущая Луна – с 1 по 8 августа, с 24 по 31 августа;

– с 1 по 8 августа, с 24 по 31 августа; Полнолуние – 9 августа;

– 9 августа; Убывающая Луна – с 10 по 22 августа;

– с 10 по 22 августа; Новолуние – 23 августа.

Астрологи не рекомендуют ничего начинать в дни, когда Луна в Полнолунии и в Новолуние. Энергетика в эти периоды является достаточно нестабильной. Лучшим временем для старта новых дел считается фаза роста Луны. Можно браться за разные дела с 1 по 8 и с 24 по 31 августа. В этот период можно браться за проекты, ремонты, покупки, изменения и тому подобное.



Календарь дел на август / Фото Pexels

В период убывающей луны с 10 по 22 августа рекомендуется сосредоточиться на завершении старых задач, подведении итогов, наведении порядка – в делах и мыслях.

Благоприятные дни в августе для различных сфер

Финансовые операции – 2, 5, 5, 7, 26, 27, 30 августа;

– 2, 5, 5, 7, 26, 27, 30 августа; Начало новых дел, смена проектов, работы – 1, 3, 4, 8, 24, 25, 28 августа;

– 1, 3, 4, 8, 24, 25, 28 августа; Косметические процедуры, визит к мастерам, уход за собой уход за собой – 11, 13, 15, 19, 20, 22 августа;

– 11, 13, 15, 19, 20, 22 августа; Путешествия, переезды, короткие поездки – 4, 6, 10, 14, 17, 29 августа.

Лунный календарь дел на август каждому поможет понять, когда стоит заниматься определенными делами, а когда от них лучше отказаться.