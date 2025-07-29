Віник не можна залишати, де заманеться, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Предки вірили, що це може призвести до того, що в оселю проникнуть нещастя та біди.

Цікаво Цей популярний сувенір притягує біду та накликає нещастя

І є 3 особливо небезпечні місця, де віник точно залишати не варто.

Вітальня

Якщо ви будете зберігати віник у вітальні, незабаром це може призвести до появи скандалів, сварок та сімейних проблем. Окрім того, віник, залишений у цій кімнаті, спричиняє напружені відносини між батьками та дітьми, а також непорозуміння між подружжям.

За дверима

Чимало людей залишають деякі двері відчиненими більшу частину часу – як-от двері, що ведуть на кухню чи у спальню. І зберігання віника у закутку за дверима може здаватися вдалим, адже там він не впадає в очі – але насправді це позбавляє віник його позитивної енергії.



Не варто ставити віник за дверима / Фото Pexels

Радять зберігати його в місцях, що не мають негативної енергетики та не притягують біди. Найкращими варіантами є комора, кухня чи коридор – але обов'язково ставте віник ручкою вгору.

До слова, обережними варто бути не тільки з віником. Раніше ми вже розповідали, що не можна залишати на столі на ніч, аби не сталося лиха.

Ванна кімната

Тримати віник в туалеті чи ванній точно не варто. Повір'я стверджують, що якщо залишати його у приміщеннях, що пов'язані з гігієною, це може негативно вплинути на здоров'я мешканців оселі.