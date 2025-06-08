Для деяких людей прання нового одягу перед носінням взагалі не підлягає обговоренню, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. І це правило попереднього прання раніше було дуже актуальним, коли одяг частіше фарбували та обробляли менш контрольованими хімікатами. Та це потрібно прати одяг перед носінням і зараз?

Цікаво Посадіть їх біля помідорів: ці 5 рослин відлякують шкідників

Чи потрібно прати новий одяг після покупки?

Прання перед носінням одягу зараз, якщо він новий – це вже не така обов'язкова процедура, як раніше. Втім, воно все ще допомагає видалити усі залишки барвників та інших невідомих речовин, які можуть подразнити шкіру чи перенестися на інші тканини.

До речі, знайти новий одяг за найкращими цінами можна на Prom. А ще засоби для прання, кондиціонери і купа всього для дому. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

І зараз аргумент на користь прання нового одягу випливає з принципу "краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати". Тож ось кілька причин, аби випрати одяг перед носінням:

Залишки хімікатів та обробка тканин . Щоб одяг на полицях виглядав свіжим, або ж не жмакався під час доставки, іноді на ньому використовують обробку, що запобігає виникненню складок та пом'ятостей.

. Щоб одяг на полицях виглядав свіжим, або ж не жмакався під час доставки, іноді на ньому використовують обробку, що запобігає виникненню складок та пом'ятостей. Барвники, що не повністю висохли . Темний денім, яскраві речі чи насичені принти можуть розтектися під час прання, а іноді ще й потрапляють на шкіру та меблі. Попереднє прання може запобігти появі плям.

. Темний денім, яскраві речі чи насичені принти можуть розтектися під час прання, а іноді ще й потрапляють на шкіру та меблі. Попереднє прання може запобігти появі плям. Ви не знаєте, де був одяг. Навіть якщо одяг виглядає бездоганно, він міг пройти досить довгий шлях від заводських цехів, транспортних коробок до полиць магазинів і зрештою вашої шафи.

Та попри те, що всі ці причини є вагомими для прибирання одягу, це вже не так просто, як раніше. Досягнення у виробничих стандартах та барвниках роблять правило про прання одягу радше рекомендацією, що не така вже й важлива для певних речей.



Одяг перед носінням можна випрати / Фото Pexels

Чимало одягу вже мають позначки "попередньо випраний", чи "попередньо усаджений". Якщо це так, тоді одяг вже, ймовірно, пройшов процес очищення, і з нього видалили зайвий барвник та пом'якшили тканину.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна правильно почистити кросівки, аби вони не зіпсувалися.

Окрім того, можна не турбуватися про попереднє прання з верхнім одягом та светрами – особливо такі, на етикетках яких позначено, що вони можуть очищуватися тільки у хімчистці.

Але якщо ви все ж вирішили випрати свій новий одяг, ось кілька основних порад щодо цього: