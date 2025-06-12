Господині бояться стійких плям від трави, оскільки знають, як їх нелегко вивести, пише 24 Канал з посиланням на Express. Втім, переживати не варто, оскільки існує безліч перевірених засобів, які впораються із плямою на відмінно.

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Як вивести пляму від трави з одягу

Відчищати одяг від плями треба швидко, оскільки хлорофіл, що міститься в траві, має здатність швидко зав’язуватися з волокнами тканини. Чим швидше ви нанесете засіб на пляму, тим швидше зможете зберегти одяг. Вам знадобляться лише два інгредієнти, які вже є на вашій кухні.

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Пляму від трави потрібно обробити сумішшю миючого засобу для посуду та води. Розчин здатен швидко вивести пігмент трави з тканини, тому варто пляму відмивати саме ним.

Помічною може бути звичайна харчова сода, яку треба змішати з водою до вигляду пасти й залишити на одязі 30 хвилин, а тоді випрати в пральній машинці в холодній воді. Також хороший результат дають кристали харчової соди, які в розчині з водою здатні нейтралізувати кислотні пігменти трави.



Трава з одягу легко відпирається / Фото Pexels

Експерти наголошують на тому, що незалежно від способу обробки, речі після плям з травою, повинні пратися лише в холодній воді, оскільки мають білкову основу, тож здатні закріпитися на тканині, якщо вона проконтактує з теплом.

До речі! У нашому матеріалі ми розповіли, чи потрібно прати одяг перед носінням.

У випадку, якщо пляма видалилася не повністю, то можна скористатися спеціальним засобом проти видалення плям на основі кисню. Щоб позбутися залишкових слідів від трави, одяг потрібно сушити на сонці.