Ідея прання одягу та одночасного миття в душі звучить привабливо і начебто може зекономити ваш час, але насправді це тільки призведе до низки проблем, пише 24 Канал з посиланням на "Главред".

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Чому не можна вмикати душ і пральну машину водночас?

Якщо ви колись стикалися з тим, що температура води різко змінюється, коли хтось зливає воду в туалеті чи вмикає її на кухні – тоді ви маєте розуміти, і до яких наслідків призведе одночасне миття та прання одягу. А якщо водночас запуститься вода в трьох місцях, це взагалі може призвести до проблем.

Проблеми з температурою та тиском

Чимало будинків спроєктовані так, що пральна машина та душ підключаються до однієї водопровідної магістралі. Особливо помітно це, якщо у вас встановлений невеликий бойлер, що швидко витрачає запас гарячої води. В результаті виникає зміна гарячої води на холодну, слабкий напір та загальний дискомфорт.

До слова, раніше ми вже розповідали про важливі правила догляду за холодильником влітку – не всі про них знають.

А якщо це відбувається весь час, тоді варто подумати про те, аби придбати більш потужний бойлер чи встановити проточний водонагрівач.



Не варто митися, коли працює пральна машина / Фото Pexels

Рахунки за електрику

Якщо пралка працює із гарячою чи теплою водою, це забирає ресурс з того ж бойлера, що й душ – і так ви підвищуєте навантаження на нагрівач, і він може зламатися швидше, або ж працювати неефективно. Це впливає і на загальне електроспоживання – тож підготуйтеся до того, що рахунки за електрику зростуть.