Идея стирки одежды и одновременного мытья в душе звучит привлекательно и вроде бы может сэкономить ваше время, но на самом деле это только приведет к ряду проблем, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред".

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Почему нельзя включать душ и стиральную машину одновременно?

Если вы когда-то сталкивались с тем, что температура воды резко меняется, когда кто-то сливает воду в туалете или включает ее на кухне – тогда вы должны понимать, и к каким последствиям приведет одновременное мытье и стирка одежды. А если одновременно запустится вода в трех местах, это вообще может привести к проблемам.

Проблемы с температурой и давлением

Многие дома спроектированы так, что стиральная машина и душ подключаются к одной водопроводной магистрали. Особенно заметно это, если у вас установлен небольшой бойлер, быстро расходующий запас горячей воды. В результате возникает смена горячей воды на холодную, слабый напор и общий дискомфорт.

К слову, ранее мы уже рассказывали о важных правилах ухода за холодильником летом – не все о них знают.

А если это происходит все время, тогда стоит подумать о том, чтобы приобрести более мощный бойлер или установить проточный водонагреватель.



Не стоит мыться, когда работает стиральная машина / Фото Pexels

Счета за электричество

Если стиралка работает с горячей или теплой водой, это забирает ресурс с того же бойлера, что и душ – и так вы повышаете нагрузку на нагреватель, и он может сломаться быстрее, или же работать неэффективно. Это влияет и на общее электропотребление – поэтому подготовьтесь к тому, что счета за электричество возрастут.