Вирішити проблему з накипом можна дуже швидко, пише 24 Канал з посиланням на Express. Накип складається з мінералів, які містяться в жорсткій воді. При нагріванні вони починають накопичуватися й утворюють кірку на дні чайника.

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Фахівці радять очищувати чайники раз на місяць, якщо ви користуєтеся жорсткою водою. Наліт утворює гіркий післясмак, тому від нього треба позбутися.

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Як позбутися накипу на дні чайника

Чудово розщеплює наліт лимонний сік, залишаючи після себе свіжий аромат, а харчова сода – розм’якшує стійкі плями та накопичення. Лимонний сік та харчова сода утворюють шипучу реакцію, яка послаблює наліт, який прилипнув до чайника.



Чайник можна легко відмити / Фото Pexels

У лимонному соці міститься натуральна кислота, яка здатна легко розчинити вапняний наліт, а харчова сода підсилює абразивну дію лимонного соку. Завдяки ній, зсередини чайник додатково навіть не доведеться чистити, оскільки сода його розм'якшить так, що він сам відпаде.

Щоб вивести наліт, лимонний сік потрібно вичавити в чайник та залити до половини водою. Тоді його треба увімкнути й дати закипіти. Після цього чайник треба залишити на 5 хвилин, щоб лимонний сік встигнув розщепити мінеральні відкладення.

До слова! Віник треба зберігати у відведених місцях вдома. Де не можна ставити віник – читайте в нашому матеріалі.

Далі лимонну воду треба злити й знову заповнити водою наполовину з додаванням лимонного соку та кількох чайних ложок соди. Друге кипіння чайника буде ефективнішим, оскільки сода допоможе вивести навіть найменші частинки, що залишилися на дні. Після процедури чайник потрібно промити водою й витерти рушником всередині.