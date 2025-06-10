Розташування віника у домі може бути значно важливішим, ніж вам здається – і є кілька місць, де ставити його точно не варто, повідомляє 24 Канал. А порушення заборони може обернутися далеко не найбільш приємними наслідками.

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Біля входу

Віник ніколи не можна залишати біля входу у будь-яку кімнату – будь-то кухня, спальня чи вхідні двері. Езотерики вірять, що у такому місці віник може заблокувати позитивні потоки, що могли б потрапити у приміщення.

Але це не значить, що віник взагалі не можна ставити біля порогу: є один виняток. Так можна зробити у випадку, якщо ви очікуєте неприємного відвідувача. У такому випадку віник може заблокувати непотрібний негатив. А щойно гість піде, заметіть за ним і поставте віник там, де він і має стояти – так ви позбудетеся енергії негативу та заздрості у домі.



Віник не можна тримати біля порогу / Фото Pexels

У туалеті

Туалет чи ванна – це також заборонене місце для віника. Воно може притягнути чимало негараздів та навіть привернути хвороби. Натомість радять ставити віник на кухні, і при цьому – догори ногами, на держак.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі потрібно тримати в домі – вони притягують у гаманець гроші.

Під іконами

Попри те, що віник – це справжній потужний оберіг дому, йому немає чого робити біля ікон. Намагайтеся тримати його якомога далі, адже інакше можна притягнути негатив в оселю. Окрім того, це може призвести до сварок та скандалів у домі без причини.