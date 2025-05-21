Езотерики вірять, що не всі речі можна показувати гостям – мовляв, чимало з них є оберегами дому, що не будуть працювати так ефективно, якщо про них знатимуть, повідомляє 24 Канал. А ось інші речі можуть викликати заздрість, тож і їх краще відкласти на дальні полиці.

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Ювелірні прикраси

Прикраси з дорогоцінних металів, як переконані езотерики, можуть вбирати в себе усю енергію навколо – і позитивну, і негативну. І якщо необережно похвалитися скринькою з дорогоцінностями перед недоброзичливими, заздрісними гостями, можна потім накликати на себе головний біль чи перепади настрою, коли потім одягатимете прикраси.

Кімнатні рослини

Вірять, що кімнатні рослини – це не тільки прикраси інтер'єру, але й справжні обереги, які можуть чистити енергетику дому. Втім, якщо вони зіштовхнуться з негативом, це може погано вплинути на ріст та розвиток рослин. Тож краще не хвалитися цвітінням улюблених фіалок чи гераней.

Ключі

Ключі – це ще один важливий і потужний оберіг дому, і тому їх краще тримати у надійному, недоступному для чужих людей місці. І точно не варто залишати їх перед дзеркалом у коридорі. А ось чому ключі не можна залишати у дверях, ми вже розповідали раніше.



Ключі не можна показувати гостям / Фото Pexels

Брудний одяг

Загалом брудні речі варто прибирати з причини, аби гості могли комфортно почувати себе у чистому домі. Втім, вірять також, що брудний одяг може випромінювати негативну енергетику, що впливатиме на настрій гостей.

Тож перед тим, як чужі люди з'являться у вашій оселі, варто прибрати і старий, і брудний одяг якомога далі.

Старі світлини

Фотографії можуть дуже довго зберігати енергетику людини – протягом років і десятиліть. І стороння людина може передати свою енергетику на світлину, і ви ніколи не знатимете, чи цей вплив добрий, чи негативний.