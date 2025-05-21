У деревному попелі міститься багато фосфору, кальцію, калію, заліза, магнію, цинку та марганцю, пише 24 Канал. Попіл допомагає розкислити ґрунт й покращити його структуру, захищаючи рослини від шкідників.

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Як правильно застосовувати деревний попіл

У лунку з розсадою всипається 1,5 ложки попелу. Це робиться для того, щоб рослинка наситилася поживними речовинами й добре росла. Попелом також підживлюють й інші рослини. Для цього потрібно 500 грамів деревної золи розвести у воді.

Удобрювати попелом можна плодові кущі та попіл й вносити з розрахунку 100 – 150 грамів на квадратний метр. Дачники кажуть, що для кращого результату можна використовувати торф. Разом з попелом це не лише підживить ґрунт, але й розкислить його.



Деревний попіл добре впливає на ріст рослин / Фото Pexels

Щоб підживити овочеві культури, потрібно 100 – 150 грамів добрива внести на квадратний метр, а на картоплю буде достатньо від 50 до 100 грамів. А от бобовим культурам потрібно вже від 150 до 200 грамів попелу.

Як боротися зі шкідниками

Опудрювання рослин попелом чи обприскування розчином здатне відлякати шкідників з городу й позбавити рослин від захворювання.

До прикладу, часто полуниця заражається сірою гниллю, тоді в такому випадку її треба опудрити попелом. На один кущ знадобиться 10 – 15 грамів засобу. Вже через кілька обпилень сіра гниль зникне.

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Для приготування розчину, треба 300 грамів попелу розвести в 3 літрах води. Все треба прокип’ятити 30 хвилин й дати настоятися 6 годин. Для кращого результату, додайте в розчин 30 грамів господарського мила. Доведіть об’єм до 10 літрів, процідіть й розпочинайте обробку культури.

Такий засіб чудово бореться з борошнистою росою, яка спостерігається в огірків, кущах смородини та аґрусу.