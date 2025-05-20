Чим краще городники будуть доглядати за картоплею на городі, тим кращим буде урожай, пише 24 Канал. Дехто залишає картоплю без поливу, очікуючи на дощ, але так краще не робити.

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Чим треба підливати картоплю після посадки

Картопля має сильну потребу в поливі, тому її обов’язково потрібно зволожувати впродовж всього періоду росту. Дачники, які постійно підливають картоплю, отримують восени чудовий урожай.

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Починати полив радять тоді, коли з’явиться після посадки хоча б 4 листочки. Якщо почати підливати картоплю швидше, то це призведе до нарощення зеленої маси листя, але от коренева система буде сильно ослаблена, а бульби вродяться маленькими.



Картопля потребує постійного поливу / Фото Pexels

Найважливіше поливати картоплю в період цвітіння. У цей час закладається майбутній врожай та навіть визначається кількість та розмір бульб. Частота поливу залежить від сорту овочів, типу ґрунту й погодних умов.

Якщо дощі йдуть дуже часто, а земля волога, тоді картоплю можна просто підгорнути. Коли ж спостерігається постійне тепло без опадів, тоді підливати картоплю потрібно обов’язково.

Травень є активним періодом для саджання рослин, і місячний календар допомагає визначити сприятливі дні для цього процесу. Коли садити картоплю у травні – читайте в нашому матеріалі.

Підливати картоплю рекомендовано раз на 10 днів, якщо в цей період не було рясного дощу. Перевірити вологість ґрунту можна дуже легко. Для цього потрібно опустити палець на 5 сантиметрів у глибину. Якщо земля буде сухою, тоді можна сміливо починати полив картоплі.