Досвідчені городники вже розповіли про сорти, які краще не висаджувати на своєму городі, бо урожай від них буде плачевним, пише 24 Канал з посиланням на "Сенсацію".

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Томати є досить популярними овочами для вирощування. Їх садять однаково часто разом з огірками чи цибулею. На ринку є дуже багато сортів, але важливо не помилитися, щоб не згаяти час на догляд й вирощування, бо є такі помідори, які не виправдовують очікувань.

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Сорт "Санька Агроном"

Колись цей сорт помідорів був популярним, але з часом його почали менше купувати. Смак ці томати мають не насичений, а плоди виростуть схожі на магазинні, без яскраво вираженого смаку. Також сорт має низький урожай та сильно схильний до розвитку фітофтори.

Сорти помідорів, які не варто садити
Сорти помідорів, які не варто садити / Фото Pexels

Сорт "Космонавт Волков"

Раніше цей сорт мав визнання, але згодом всі почали від нього відмовлятися, бо зрозуміли, що томати не мають яскраво вираженого смаку, а зовнішній вигляд зовсім неестетичний. Окрім того, сорт має низький рівень врожайності й проблеми з білокрилкою.

Сорт "Перцевидний жовтий"

Смакові якості цього сорту зовсім не вражають. Помідори є водянистими, які нагадують пластик. Також ці томати мають проблеми з утворенням пустоцвітів, тож це лише знижує їхню врожайність.

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Сорт "Сакура F1"

Цей популярний гібрид добре дозріває, але плоди мають невиразний смак та водянисту консистенцію. Томати зовсім не відповідають вимогам, тому краще їх не купувати.