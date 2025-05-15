Опытные огородники уже рассказали о сортах, которые лучше не высаживать на своем огороде, потому что урожай от них будет плачевным, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию".

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Томаты являются достаточно популярными овощами для выращивания. Их сажают одинаково часто вместе с огурцами или луком. На рынке есть очень много сортов, но важно не ошибиться, чтобы не потратить время на уход и выращивание, потому что есть такие помидоры, которые не оправдывают ожиданий.

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Сорт "Санька Агроном"

Когда-то этот сорт помидоров был популярным, но со временем его стали меньше покупать. Вкус эти томаты имеют не насыщенный, а плоды вырастут похожи на магазинные, без ярко выраженного вкуса. Также сорт имеет низкий урожай и сильно подвержен развитию фитофторы.



Сорта помидоров, которые не стоит сажать / Фото Pexels

Сорт "Космонавт Волков"

Ранее этот сорт имел признание, но впоследствии все начали от него отказываться, потому что поняли, что томаты не имеют ярко выраженного вкуса, а внешний вид совсем неэстетичный. Кроме того, сорт имеет низкий уровень урожайности и проблемы с белокрылкой.

Сорт "Перцевидный желтый"

Вкусовые качества этого сорта совсем не впечатляют. Помидоры являются водянистыми, которые напоминают пластик. Также эти томаты имеют проблемы с образованием пустоцветов, поэтому это только снижает их урожайность.

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Сорт "Сакура F1"

Этот популярный гибрид хорошо созревает, но плоды имеют невыразительный вкус и водянистую консистенцию. Томаты совсем не соответствуют требованиям, поэтому лучше их не покупать.