Прикмети стверджують, що залишати ключ у дверях – це поганий знак, який віщує чимало неприємностей, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож використовувати шпарину як місце, де ви постійно тримаєте ключі, точно не варто.

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Чому не можна залишати ключ у дверях?

Згідно з прикметами наших предків, навіть випадково забутий у дверній шпарині ключ може дати доступ до оселі темним силам, які із собою неодмінно приносять негатив, сварки та розбіжності, а також хвороби.

Інша цікава прикмета вказує на зв'язок ключа із магією та заклинаннями. Побутує думка, що у мить, коли ключ перебуває в замку, відбувається також і фіксація слів та думок людини. Тобто те, що ви собі надумали чи намріяли, скоріш за все, здійсниться.

До речі, не можна не тільки залишати ключ у дверях, але й дивитися у дзеркало в деяких ситуаціях. Коли саме варто цього уникати, ми вже розповідали раніше.

Ось тільки дуже рідко люди зациклюються на чомусь доброму чи позитивному – набагато частіше обговорюються негативні події чи новини, іноді люди негативно висловлюються також про себе чи оточуючих. І ключ, залишений у дверях, може тільки підсилити цей стан, змушуючи людину загрузнути у неприємностях.



Ключ не можна залишати у дверях / Фото Pexels

Чимало людей після повернення з вулиці зачиняють двері зсередини на замок, а тоді залишають ключ прямо у шпарині та навіть не помічають у цьому нічого незвичного чи поганого. Ось тільки забобони стверджують, що робити так точно не можна.

Окрім вищезазначених причин, замок також символізує таємниці та особистий простір людини. А ось ключ – це захист та доступ до таємниці та усього особистого й прихованого. Так можна допустити усіх сторонніх у свої справи, дати їм дізнатися більше, ніж вам хотілося б. Існує прикмета, що про людину, яка часто залишає ключ у замковій шпарині, незабаром почнуть пліткувати.