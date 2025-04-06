Приметы утверждают, что оставлять ключ в двери – это плохой знак, который предвещает немало неприятностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому использовать щель как место, где вы постоянно держите ключи, точно не стоит.

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Почему нельзя оставлять ключ в двери?

Согласно приметам наших предков, даже случайно забытый в дверной щели ключ может дать доступ в дом темным силам, которые с собой непременно приносят негатив, ссоры и разногласия, а также болезни.

Другая интересная примета указывает на связь ключа с магией и заклинаниями. Бытует мнение, что в момент, когда ключ находится в замке, происходит также и фиксация слов и мыслей человека. То есть то, что вы себе надумали или намечтали, скорее всего, осуществится.

Кстати, нельзя не только оставлять ключ в дверях, но и смотреть в зеркало в некоторых ситуациях. Когда именно стоит этого избегать, мы уже рассказывали ранее.

Вот только очень редко люди зацикливаются на чем-то хорошем или положительном – гораздо чаще обсуждаются негативные события или новости, иногда люди негативно высказываются также о себе или окружающих. И ключ, оставленный в дверях, может только усилить это состояние, заставляя человека погрязнуть в неприятностях.



Ключ нельзя оставлять в дверях / Фото Pexels

Многие после возвращения с улицы закрывают дверь изнутри на замок, а потом оставляют ключ прямо в щели и даже не замечают в этом ничего необычного или плохого. Вот только суеверия утверждают, что делать так точно нельзя.

Кроме вышеупомянутых причин, замок также символизирует тайны и личное пространство человека. А вот ключ – это защита и доступ к тайне и всему личному и скрытому. Так можно допустить всех посторонних в свои дела, дать им узнать больше, чем вам хотелось бы. Существует примета, что о человеке, который часто оставляет ключ в замочной скважине, вскоре начнут сплетничать.