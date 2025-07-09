Не все вещи можно одалживать другим людям – приметы утверждают, что с несколькими безделушками можно легко отдать свои красоту, молодость или даже здоровье. Поэтому лучше заранее узнать, что нельзя отдавать, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Веник

Веник – это предмет, с которым связано немало примет. В частности, верят, что веник – это оберег дома, и если вы дадите его кому-то, оставите свой дом без защиты. Но и больше одного веника держать в доме нельзя, ведь это может привести к финансовым сложностям.

Одежда

Очень часто люди одалживают свою одежду друзьям, даже не задумываясь о том, к чему это может привести. Вещи могут впитывать энергетику своего владельца, и если одежду отдать, то с ней вы передадите и часть себя, поэтому с этим стоит быть максимально осторожными.

Соль

Одалживать соль – это очень плохая идея. Она как будто забирает энергетику человека и передает ее чужим людям. Кроме того, с солью также связано немало ритуалов, поверий и примет.

Если соседи просят одолжить соль, никогда не соглашайтесь – лучше отдайте ее просто так. Иначе можно потерять удачу, любовь и здоровье.



Соль занимать нельзя / Фото Pexels

Хлеб

Давать хлеб в долг кому-то в целом можно, но и здесь есть ограничения – например, никогда нельзя отдавать чужим последний кусок хлеба. Кроме того, никогда не передавайте через порог и после захода солнца.

Украшения

Драгоценные камни и металлы могут впитывать в себя энергетику человека, что их носит. И вы можете отдать свое счастье, а взамен потом получить от другого человека его беды, финансовые проблемы и проблемы.