Каждая вещь, которую вы держите дома, имеет свою энергетику и влияние на вас. Некоторые приносят счастье и удачу, а другие же как магниты притягивают несчастье, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Пустая солонка

Соль издавна считалась символом богатства. Кроме того, именно этот продукт, как верили предки, может эффективно защищать дом и от нечистых сил, и от недоброжелателей.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно солью уберечь дом от зла.

Если же на кухне солонка опустела, то защита дома сразу же ослабевает, в нем образуются "дыры", через которые может прийти несчастье или неудача. Как только соль закончилась, солонку нужно поповить. А в идеале, чтобы не прерывать денежный поток, нужно досыпать соли еще до того, как солонка опустеет.

Тупые или воткнутые в дерево ножи

Нож – это предмет, с которым стоит быть очень осмотрительными, ведь он является достаточно непостоянным энергетически. С одной стороны он символизирует решительность, способность "разрубать" проблемы, остроту ума. С другой же, нож может стать причиной ссор, конфликтов и даже бедности.

Если, на пример, на ночь оставлять нож воткнутым в стол или деревянную доску – это притянет ссоры в дом. Кроме того, очень важно всегда хранить ножи хорошо заостренными и лезвием к стене – только так можно избежать негатива, который он предвещает.



Нож может привлечь ссоры в дом / Фото Pexels

Треснувшая и сколотая посуда

Любая трещинка или щербинка – это такая себе "дыра", через которую вытекает материальное благосостояние семьи или человека, живущего в доме. В древности посуду сразу же выбрасывали после того, как она трескалась – потому что верили, что она притянет не только бедность, но и проблемы и ссоры.