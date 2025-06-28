Издавна предки считали, что самая обычная соль – это то, что может защитить дом, и она считалась чрезвычайно мощным оберегом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Впрочем, для того, чтобы она работала, как следует, нужно положить ее в правильном месте.
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Зачем класть соль под кровать?
Соль, как верят эзотерики, может защитить человека от "дурного глаза". Также считалось, что именно соли боится вся нечисть, и если она есть неподалеку от человека, тогда к нему не приблизятся.
Для того, чтобы уберечься от сглаза и негатива, под кровать обязательно ставили блюдце с солью. Лучше всего делать это на молодой месяц, а потом заменять ежемесячно. Соль, что лежала у вас под кроватью, использовать в кулинарии нельзя – она уже "заражена" негативом и плохой энергией.
Поэтому от нее нужно избавиться, и лучше всего сделать это, слив ее в проточную воду – под кран или в ближайшую реку.
Кроме того, соль также может привлечь деньги в дом. Для того, чтобы сделать из нее финансовый талисман, соль нужно поместить в полотняный мешочек и положить под подушку.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, почему нельзя стучать по столу – не все знают об истинном значении этой приметы.
Соль может защитить от беды / Фото Pexels
Какие есть обереги от дурного глаза?
Соль – это не единственная вещь, которую можно поместить под кровать, чтобы защитить себя от беды. Также часто использовали и другие предметы.
- Чеснок. Предки верили, что он оберегает от болезней и нечисти – для этого под кровать нужно было положить целую головку чеснока. А чтобы избавиться от бессонницы, его можно было класть под подушку.
- Мак. Освященный мак вроде бы защищает дом от негатива, а хозяев оберегает от сглаза и болезней. Для того, чтобы дом стал неприступным для всего плохого, мак нужно рассыпать на пороге и под кроватью.
- Святая вода. Верили, что святая вода может защитить от нечисти и болезней. Утром ее пили натощак, а на ночь ставили под кроватью в области головы.