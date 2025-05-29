Если вы хотите защитить свой дом от негатива и позаботиться о том, чтобы недоброжелатели не могли попасть в ваш дом, вы можете высадить возле него несколько растений, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Они просты в уходе, а впрочем, приносят очень много пользы.

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Мальвы

Мальвы издавна ассоциируются с украинскими домами, песнями и древними традициями. Поэтому предки высаживали цветы возле дома, считая их символом мудрости, надежды, веры и любви.

Народные приметы утверждают, что именно эти цветы наделены особой, практически магической силой, что позволяет им защищать дом от негативной энергии, злых духов и людей. Поэтому советуют высадить мальвы у самых дверей дома. Особенно мощными считаются те, что цветут багровым.

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Мальвы могут защитить дом / Фото Pexels

Барвинок

Эзотерики убеждены, что барвинок – это именно то растение, что должно расти в каждом дворе. Он не только защищает от негативного влияния других людей, но и приносит в дом согласие. Верили, что если посадить барвинок возле дома, тогда семья, что живет в нем, будет крепкая и счастливая.

Кроме того, цветок использовали как амулет и считали, что он защищает участок от молнии.

Бархатцы

Польза этих цветов очень трудно переоценить. Они являются символом сыновней любви, чистоты отношений и благополучия. И если посеять эти растения возле дома, в нем всегда будет царить любовь и добро. Верили также, что бархатцы защищают дом от колдунов и сглаза.

Впрочем, даже если вы не верите в приметы, бархатцы на участке могут принести немало пользы – ранее мы уже рассказывали, зачем высаживать бархатцы на огороде между грядками.