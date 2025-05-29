Якщо ви хочете захистити свою оселю від негативу та подбати про те, аби недоброзичливці не могли потрапити до вашого дому, ви можете висадити біля нього кілька росли, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Вони прості у догляді, а втім, приносять дуже багато користі.

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Мальви

Мальви здавна асоціюються з українськими будинками, піснями та давніми традиціями. Тому пращури висаджували квіти біля дому, вважаючи їх символом мудрості, надії, віри та кохання.

Народні прикмети стверджують, що саме ці квіти наділені особливою, практично магічною силою, що дозволяє їм захищати дім від негативної енергії, злих духів та людей. Тому радять висадити мальви біля самих дверей будинку. Особливо потужними вважаються ті, що цвітуть багряним.

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Мальви можуть захистити дім / Фото Pexels

Барвінок

Езотерики переконані, що барвінок – це саме та рослина, що має рости у кожному дворі. Він не тільки захищає від негативного впливу інших людей, але й приносить у дім злагоду. Вірили, що якщо посадити барвінок біля хати, тоді родина, що живе в ньому, буде міцна та щаслива.

Окрім того, квітку використовували як амулет та вважали, що вона захищає ділянку від блискавки.

Чорнобривці

Користь цих квітів дуже важко переоцінити. Вони є символом синівської любові, чистоти стосунків та добробуту. І якщо посіяти ці рослини біля дому, у ньому завжди пануватиме кохання та добро. Вірили також, що чорнобривці захищають оселю від чаклунів та пристріту.

Втім, навіть якщо ви не вірите у прикмети, чорнобривці на ділянці можуть принести чимало користі – раніше ми вже розповідали, навіщо висаджувати чорнобривці на городі між грядками.