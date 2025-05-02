Можливо, вам вже доводилося помічати чорнобривці на ділянках у досвідчених дачників? Втім, надто мало людей здогадуються, для чого вони там потрібні, повідомляє 24 Канал. І головна причина – зовсім не естетика.

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Навіщо садити чорнобривці на городі?

Чимало городників після збору овочів садять на ділянках різноманітні сидерати – це може покращити якість ґрунту та його склад. Водночас не всі знають, що з цим завданням можуть впоратися також і звичайні чорнобривці.

Річ у тім, що ці рослини дають досить велику зелену масу, і коренева система чорнобривців потужна, мичкувата, а корені витягають з шарів землі потрібні мікро- та макроелементи для рослин, що будуть рости на ділянці згодом. І на місці чорнобривців наступного року можна садити практично будь-які городні культури – і результат вас точно здивує.

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Варто посадити ці яскраві рослини і городникам, яких на ділянці турбують кроти. Якщо ви хочете захистити городину від цих шкідників, чорнобривці можуть стати у пригоді, адже вони вважаються не тільки ефективним, але й гуманним способом відлякати тварин.



Чорнобривці варто садити на городі / Фото Pexels

До речі, наявність чорнобривців на городі може зменшити кількість й інших шкідників – вони зарекомендували себе як засіб і боротьби з неприємними комахами, і профілактики. Річ у тому, що коріння чорнобривців виділяє специфічні речовини, що заважають розвитку дротяника та нематоди.

Окрім того, чорнобривці також можуть пригнічувати розвиток грибкових захворювань. Натомість зелена маса рослин виділяє фітонциди, що не переносить чимало шкідників – як-от капустяна білянка, колорадські жуки, цибульна муха, попелюха, совка та інші.

До речі, на городі можуть з'явитися й інші шкідники. Раніше ми вже розповідали, як захистити ділянку від кліщів – вони на ній навіть не з'являться.

Також якщо посадити квіти у міжряддях інших рослин, на цьому місці практично не ростимуть бур'яни – знову ж таки через те, що чорнобривці виділяють у ґрунт речовини, що пригнічують ріст пирію, хвоща та берізки.

А культури, біля яких на городі ростуть чорнобривці, виростуть міцнішими та врожайнішими – вони менше хворіють на фітофтору та сиру гниль, а квіти приваблюють бджіл, які запилять і овочі.

Радять садити чорнобривці у міжряддях капусти, огірків, квасолі, перцю та помідорів.