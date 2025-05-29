Тріскання помідорів – це, здавалося б, не дуже важлива, проте все ще неприємна проблема, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, розібратися з нею дуже просто, адже вона виникає всього через одну помилку.

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Чому помідори тріскаються?

Загалом, помідори тріскаються через одну поширену помилку – нерівномірний полив. Якщо ви швидко змінюєте режим поливу, це може призвести до надто стрімкого росту та розширення плодів. І часто це трапляється у випадках, коли помідори отримують рясний полив після періоду посухи.

Втім, це не обов'язково означає, що саме ви винуватець розривів на помідорах – часто спричинити тріщини може раптова злива. Коли помідори переживають посушливий період, а потім раптово отримують дуже багато води, їхня внутрішня частина швидко росте, поглинаючи вологу. А ось шкірка не може розширюватися досить швидко, аби врахувати раптовий ріст.

Зрештою це призводить до розтріскування усього плода. Втім, це також не єдина причина, чому помідори можуть тріскатися. Наприклад, іноді це трапляється з перестиглими плодами, або ж деякі сорти просто схильні до розтріскування – як-от помідори чері.

А іноді помідори можуть тріскатися, коли ростуть надто швидко загалом, і це не через надмірне споживання води. Наприклад, якщо температура раптово підвищилася, або ж ви несподівано внесли добрива, швидкий ріст може призвести до тріскання плодів.

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Що робити, якщо помідори потріскалися?

Отож, ви вже помітили, що деякі помідори потріскалися – і що робити тепер? Передусім потрібно якомога швидше зібрати ці плоди, навіть якщо вони ще не до кінця достигли. Зважайте, що тріщини та розшарування на помідорах можуть призвести до гниття та різних хвороб.

Майже достиглі плоди можна залишити на кухонній стільниці, і тоді вони достигнуть самі. Такі плоди все ще можна їсти – але спершу переконайтеся, що вони не пахнуть кисло та не виглядають зіпсованими.



Помідори тріскаються через полив / Фото Pexels

Що робити, щоб помідори не тріскалися?

Передусім городники радять обирати сорти, що менш схильні до розтріскування. Але є ще кілька важливих факторів – наприклад, підтримання стабільної вологості ґрунту. Намагайтеся уникати різких змін у поливі. Помідори будуть менше страждати від раптової зливи, якщо перед цим їх регулярно поливали.

До речі, раніше ми вже розповідали, як таблеткою аспірину можна захистити помідори від хвороб.

Але є ще один трюк, який може стати у пригоді – це мульчування рослин. Якщо ви замульчуєте основу помідорів, це допоможе регулювати вологість ґрунту. Окрім того, додавання високоякісного компосту допоможе утримувати воду у землі.