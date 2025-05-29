Трескание помидоров – это, казалось бы, не очень важная, однако все еще неприятная проблема, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, разобраться с ней очень просто, ведь она возникает всего из-за одной ошибки.

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Почему помидоры трескаются?

В общем, помидоры трескаются из-за одной распространенной ошибки – неравномерный полив. Если вы быстро меняете режим полива, это может привести к слишком стремительному росту и расширению плодов. И часто это случается в случаях, когда помидоры получают обильный полив после периода засухи.

Впрочем, это не обязательно означает, что именно вы виновник разрывов на помидорах – часто вызвать трещины может внезапный ливень. Когда помидоры переживают засушливый период, а потом внезапно получают очень много воды, их внутренняя часть быстро растет, поглощая влагу. А вот кожура не может расширяться достаточно быстро, чтобы учесть внезапный рост.

В конце концов это приводит к растрескиванию всего плода. Впрочем, это также не единственная причина, почему помидоры могут трескаться. Например, иногда это случается с перезрелыми плодами, или же некоторые сорта просто склонны к растрескиванию – например помидоры черри.

А иногда помидоры могут трескаться, когда растут слишком быстро в целом, и это не из-за чрезмерного потребления воды. Например, если температура внезапно повысилась, или же вы неожиданно внесли удобрения, быстрый рост может привести к тресканию плодов.

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Что делать, если помидоры потрескались?

Итак, вы уже заметили, что некоторые помидоры потрескались – и что делать теперь? Прежде всего нужно как можно скорее собрать эти плоды, даже если они еще не до конца созрели. Учитывайте, что трещины и расслоения на помидорах могут привести к гниению и различным болезням.

Почти созревшие плоды можно оставить на кухонной столешнице, и тогда они созреют сами. Такие плоды все еще можно есть – но сначала убедитесь, что они не пахнут кисло и не выглядят испорченными.



Помидоры трескаются из-за полива / Фото Pexels

Что делать, чтобы помидоры не трескались?

Прежде всего огородники советуют выбирать сорта, менее склонные к растрескиванию. Но есть еще несколько важных факторов – например, поддержания стабильной влажности почвы. Старайтесь избегать резких изменений в поливе. Помидоры будут меньше страдать от внезапного ливня, если перед этим их регулярно поливали.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как таблеткой аспирина можно защитить помидоры от болезней.

Но есть еще один трюк, который может пригодиться – это мульчирование растений. Если вы замульчируете основу помидоров, это поможет регулировать влажность почвы. Кроме того, добавление высококачественного компоста поможет удерживать воду в земле.