Розсада помідорів є дуже популярною, пише 24 Канал. Майже всі дачники висаджують помідори на городі саме через розсаду. Помідори можуть вирости великими й соковитими, якщо вже зараз приділяти належну увагу саджанцям.

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Чим підживити розсаду помідорів

Для росту й розвитку помідорів їм потрібен азот, калій та фосфор. Якщо цих речовин не буде вистачати, то вони будуть мати слабкий та млявий вигляд. Розсаду варто підживлювати лише в тому випадку, якщо помідори будуть виглядати слабкими. Таке може бути через погані погодні умови, тому пропонуємо унікальне добриво, яке дасть хороший результат.



Розсаду помідорів треба підживлювати / Фото Pexels

Про нестачу азоту може свідчити нижнє листя, яке починає жовтіти, а розсада починає помалу тягнутися до низу. Якщо ж на листя рослини з’являється жовтий контур, то це може свідчити про нестачу калію. Якщо ж замало фосфору, то старе листя стане фіолетовим з нижньої сторони, а стебла свій колір не змінять.

Найкраще підживлення для розсади помідорів

Серед азотних добрив вибирайте аміачну воду, аміачну селітру, сульфат амонію чи сірчанокислий амоній.

У випадку, якщо потрібно підживити розсаду калійними добривами, тоді радимо обирати калійну селітру, сірчанокислий калій, сульфат калію чи монофосфат калію.

До речі, раніше ми розповідали, чим ще можна підживити помідори, аби отримати щедрий врожай.

Серед фосфатний добрив підійде подвійний суперфосфат, діамофос, амофос, метафосфат калію та простий суперфосфат.

Для підживлення помідорів можна також скористатися мінеральними добривами, в які входять усі вище перелічені добрива.