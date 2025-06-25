Стол – это центральный элемент кухни, и предки относились к нему с большим уважением, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Именно за столом собиралась вся семья, и поэтому существовал ряд запретов относительно того, что же нельзя делать с ним.

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Почему нельзя стучать по столу?

Раньше существовало поверье, что стук по столу может привлечь проблемы в дом. К тому же стучать по столу нельзя было не только руками, но и вилками, ножами, ключами и чашками.

Верили, что этот звук якобы может привлечь нечистую силу в дом, и тогда она останется в нем и будет вызывать немало неприятностей. Другое объяснение было таким: стук по столу, мол, может разозлить домового, и он больше не будет помогать хозяевам дома; наоборот, начнет вредить им и устраивать мелкие пакости.



По столу нельзя стучать / Фото Pexels

Что еще нельзя делать за столом?

Стук по столу – это далеко не единственный запрет, которого пытались придерживаться предки. Эзотерики предупреждают, что никогда нельзя ставить на стол сумку – это якобы притягивает бедность и скандалы в дом. Накликать бедность и беды могут также ключи, положенные на обеденный стол, а также пустые бутылки.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие вещи притягивают в дом болезни – от них лучше избавиться уже прямо сейчас.

Нельзя также об стол разбивать яйца – эта распространенная привычка, хоть и кажется удобной, на самом деле может притянуть к вам финансовые сложности, а также "разбить" счастливую судьбу.

Если вы уже собираетесь идти спать, обязательно проверьте, убрали ли вы перед этим стол – оставленная на нем грязная и пустая посуда может предвещать болезни членов семьи. А наиболее опасным является нож – если оставить его на столе, это может привлечь в жизнь человека ссоры, болезни и немало других неприятностей.