Предки вірили, що деякі речі нізащо не можна викидати з дому – адже вони мають здатність притягувати багатство та добробут, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож якщо ви шукаєте способи привабити багатство, варто подбати про наявність поряд кількох дрібничок.

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Грошове дерево

Красула – це невибаглива і водночас, згідно з прикметами, дуже корисна рослина.Вона начебто може притягувати гроші у дім та є символом фінансового добробуту. І для того, аби цей магніт для грошей працював як слід, на дно горщика потрібно покласти монету.

Але якщо рослина щойно куплена, і пересаджувати поки що ви її не збираєтеся, можна приклеїти монетку до горщика знизу. Та будьте обачні – не можна ставити грошове дерево біля кактуса чи інших рослин, що мають голки.

Акваріум

Вода у домі символізує багатство, удачу та щастя. Окрім того, вона начебто очищує енергетичний простір навколо людини. І якщо ви будете тримати вдома принаймні одну золоту рибку – вона неодмінно принесе достаток в оселю.

Трипала жаба

Фігурка жаби здавна асоціюється з багатством. Але в ідеалі потрібно знайти таку, що тримає у роті монетку – це найбільш потужний грошовий талісман. Зазвичай такі жабки золотого кольору.

Червоні нитки

У багатьох культурах червоний колір асоціюється з багатством та достатком. Тож варто подумати про те, аби тримати вдома клубок червоних ниток – вони можуть бути символом удачі.



Червоні нитки – це символ багатства / Фото Pexels

Вдома клубок потрібно розмотати та намотати на дерев'яну ложку чи палицю. Після цього цей фінансовий талісман кладуть під ліжко та чекають, аж поки гроші не прийдуть у дім.

Гірський кришталь

Деякі люди вірять, що з собою у гаманці потрібно завжди носити один камінчик гірського кришталю – начебто він зможе утримати вас від безглуздих витрат, а також збереже гроші від шахраїв та злодіїв.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі не можна показувати гостям – це начебто може вплинути на щастя та удачу.

Фонтан

Вода, що хлюпає у сувенірному фонтанчику, може привернути у дім чимало грошей. А якщо у вас немає змоги придбати маленький фонтанчик, можна повішати картину з зображенням води, що "рухається" – джерела чи водоспади.