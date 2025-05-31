Більшість диванів потрібно піддавати глибокому очищенню раз чи двічі на рік, аби вони залишалися чистими та привабливими, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". Втім, іноді меблям може знадобитися трохи більше уваги, ніж звичайне протирання від пилу.

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Як почистити тканинний диван

Перш за все потрібно перевірити інструкцію до дивана, або, якщо такої немає, оглянути етикетку – найчастіше її можна знайти під подушками. Зважайте, що неправильне чищення може зіпсувати весь диван, тож з ним варто бути дуже обережними.

Зазвичай саме на етикетці можна знайти код, який вказує на рекомендації щодо очищення дивана. Ось як їх розшифрувати:

W – можна помити водою;

S – не використовуйте воду, натомість купіть спеціальний розчинник для оббивки;

WS – можна використовувати або воду, або розчинник;

X – не вологостійкий, можна використовувати тільки чищення пилосмоком, або ж вдатися до професійної хімчистки.

Як провести суху хімчистку дивана?

Меблі можуть мати оббивку з зовсім різних тканин – від шкіри до оксамиту; і деякі з них чистити досить важко, аби не залишити на поверхні дивану сліди та розводи. Тож найкращий спосіб відновити ідеальний вигляд дивану – це суха хімчистка, яку можна провести самостійно.

Для цього вам знадобиться розчинник для хімчистки. Ось тільки перед його використанням переконайтеся, що для ваших меблів підходить такий спосіб очищення.

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Купіть засіб для хімчистки. Але зважайте, що "сухе чищення" зовсім не означає, що тканина в процесі залишатиметься сухою. І розчинники для хімічного чищення – це рідини, до складу яких не входить вода.



Диван можна почистити вдома / Фото Pexels

Приміщення обов'язково потрібно провітрювати, адже розчинники для хімчистки мають досить сильний і неприємний запах. Перед тим, як починати чищення дивана, проведіть вибіркову перевірку на невеликому й непомітному клаптику дивана – так ви перевірите, чи розчинник не знебарвить тканину.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна почистити до блиску старий тьмяний лінолеум.

Якщо все гаразд через кілька хвилин, можна взятися за чищення дивана.Нанесіть засіб для чищення на усю поверхню – для цього розчинник спершу наносять на чисту білу ганчірку. Оббивку дивана не потрібно терти – просто притискайте ганчірку до ділянок, які треба очистити, і розчинник вже сам зробить свою справу.

Дайте розчиннику висохнути, а за необхідності нанесіть його повторно. Наприкінці прибирання очищувач потрібно видалити. Для цього змочіть водою іншу чисту ганчірку та притискайте її до тих частин меблів, що ви очистили раніше. після цього дивану потрібно дати висохнути на повітрі.

Та крім чищення дивану є й інші способи надати йому друге життя. Зокрема, ви можете вдатися до цих варіантів.