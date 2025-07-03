Чи може блискавка зайти через розетку – у цьому розібрався 24 Канал.

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Як це працює

Блискавка – це потужний електричний розряд, який може досягати температури понад 30 000 градусів і напруги до мільйонів вольт. Коли вона влучає в будівлю, стовп електричної енергії може пройти через систему заземлення або електромережу, зокрема й через розетки, подовжувачі або навіть вимкнені прилади.

Фахівці з електробезпеки зазначають, що при прямому чи побічному ударі блискавки в будинок або лінії електропередач напруга може проникнути в систему живлення. Це створює ризик ураження струмом, займання або повного виходу з ладу техніки.

Що може постраждати:

Телевізори.

Комп'ютери.

Холодильники.

Wi-Fi-роутери.

Зарядні пристрої, які під'єднані до мережі.

Особливо вразливими є пристрої, які одночасно під'єднані до електромережі та інтернету – наприклад, модеми чи телевізори з "розумними" функціями.



Чи може блискавка зайти через розетку / Фото Unsplash

Що радять експерти

Під час грози вимикати з розеток усі цінні електроприлади. Уникати користування дротовими телефонами або зарядними пристроями. Не торкатися до металевих частин електроприладів і не стояти біля розеток.

Отже, блискавка цілком може "зайти" через розетку – особливо якщо немає належного заземлення чи захисту від перенапруги. Тому найкращий спосіб убезпечити себе та техніку – вимикати електроприлади з розеток до закінчення грози.

До речі, у народі також побутує думка, що тополя – дерево, яке притягує блискавку. Чимало людей уникають ховатися під нею під час грози, а в сільській місцевості навіть вважають її "небезпечним сусідом".