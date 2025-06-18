Та чи справді тополя – магніт для блискавок. У цьому розібрався 24 Канал.
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Чи притягує тополя блискавку
У народних віруваннях тополю пов'язують із сильними природними енергіями. Через її висоту, шум листя і стрімкий ріст, їй приписували особливу "небесну" силу. Такі перестороги, як не дивно, узгоджуються з реальними правилами безпеки.
Що каже наука
З наукового погляду, жодне конкретне дерево не має "магічної" здатності притягувати блискавку. Однак у цьому питанні важливими факторами є:
- Висота дерева – чим вище об'єкт, тим більша ймовірність, що в нього влучить блискавка. Тополі можуть сягати 30 метрів і більше, тому часто стають найвищими точками на місцевості.
- Вологість і будова дерева — тополя має м'яку деревину з високим вмістом вологи. Це робить її добрим провідником струму.
Особливо небезпечною є тополя, яка стоїть окремо або на пагорбі. Крім того, у грозу слід триматися подалі і від інших дерев, які здатні притягувати блискавки.
Чи дійсно тополя притягує блискавку / Фото Unsplash
Як уберегтися під час грози
- Уникати високих поодиноких дерев (не лише тополь).
- Не перебувати поблизу води, металевих конструкцій і відкритих ділянок.
- Шукати сховище у будівлі чи машині.