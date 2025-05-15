Блискавка часто вдаряє в дерева, пише 24 Канал. Втім, до одних дерев вона притягається менше, до інших – більше. Щоб вберегти себе від небезпеки, рекомендуємо дізнатися про 3 дерева, які не рекомендують садити біля дому.

Читайте також Туї ростимуть ідеально та не жовтітимуть: ось що зробити з ними навесні

Колись про ці дерева говорили ще наші пращури, зазначаючи, що саме в них блискавка влучає найчастіше.

Тополя

Дерево притягує до себе блискавку, тому потенційно є небезпечним для висаджування на подвір’ї. Якщо тополя росте близько біля дому, то небезпека від посадки такого дерева ще вища, оскільки тонкі та крихкі гілки можуть стати причиною пожежі, якщо впадуть на будинок.



3 дерева, які притягують блискавки / Фото Pexels

Сосна

Це дерево також є уразливим й дуже сильно небезпечним. Якщо в сосну вдаряє блискавка, то кора розлітається на десятки метрів навколо. Ніколи не варто садити це дерево близько біля оселі, бо воно може зачепити дім.

Дуб

Найнебезпечнішим деревом є дуб, який найкраще проводить розряд електрики. Під час сильної грози, блискавка вдаряє саме в дуб. Це часто можна помітити десь в полях чи на інших нейтральних ділянках. Садити дуб близько біля оселі не можна в жодному разі.

До слова! У цьому матеріалі розповіли більше деталей, чому не можна садити дуб біля дому.

У мережі є навіть певні дані, згідно з якими, зі 100 ударів блискавки, саме на дуб припадає аж понад 50 уражень.