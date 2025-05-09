За повір’ям, деякі дерева наділені надприродними силами, тому привертають в дім негативну енергетику, пише 24 Канал. Для того, щоб на подвір’ї панувала хороша атмосфера, треба підбирати ті дерева, які не нашкодять.

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Ми зібрали для вас перелік дерев, які не можна садити поруч з будинком, оскільки вони зможуть притягнути біду та нещастя.

Береза

Дачники не рекомендують в саду висаджувати березу, оскільки ще з давніх-давен люди вірили в те, що це дерево оповите негативною енергетикою. Кажуть, що дерево може викликати в жінок гінекологічні проблеми та спричинити безпліддя.

З практичного погляду, саджати дерево на подвір’ї зовсім недоцільно, оскільки береза забирає багато води з ґрунту, а це призведе до посухи рослин.



Березу не можна садити біля дому / Фот Pexels

Ялина

За повір’ям, ялина здатна забирати енергію та виживати з дому чоловіків. Ялина є красивим деревом, але колись його асоціювали зі смертю, оскільки дорогу покійному вистилали ялиновими гілками. Вважається, що влітку ялина здатна забирати енергію з дому, а от взимку її віддавати. Якщо дерево посаджене дуже близько до будинку, то коріння з часом почне руйнувати фундамент.

Дуб

Це дерево не рекомендують садити біля дому, оскільки воно віщує хвороби та нещастя. Аура цього дерева сприймає лише здорових та сильних людей, а в тих, кого аура слабка, дуб буде ще більше її погіршувати.

Також дачники не рекомендують біля дому садити осику, тую, вербу, сосну й тополю. Ці дерева також оповиті негативною енергетикою, тому краще їх не садити поруч з домом.