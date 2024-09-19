Ви могли не здогадуватися про це, та звичайнісіньке активоване вугілля може стати незамінним добривом для ваших кімнатних рослин. А про те, як його використовувати, розповідають Поради 24.

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Чим корисне добриво з активованого вугілля

Мабуть, складно буде знайти ще дешевше добриво, ніж вугілля – а воно тим часом надзвичайно корисне для усіх кімнатних рослин. Всього за кілька гривень ви можете отримати засіб, який змусить усі ваші рослинки вдома піти у ріст та дуже скоро викинути цвіт.

Отож, ось які корисні властивості виділяють у добрива з активованого вугілля:

Нейтралізація токсинів – активоване вугілля використовують як сорбент, адже воно може вбирати з ґрунту різні токсичні речовини.

– активоване вугілля використовують як сорбент, адже воно може вбирати з ґрунту різні токсичні речовини. Профілактика хвороб . Часто через надмірний чи просто неправильний полив, а також через бактерії в ґрунті рослина починає гнити. І це може не тільки зіпсувати її, але й спровокувати появу неприємних запахів в домі. Втім, якщо ви скористаєтеся активованим вугіллям, ця проблема навіть не постане.

. Часто через надмірний чи просто неправильний полив, а також через бактерії в ґрунті рослина починає гнити. І це може не тільки зіпсувати її, але й спровокувати появу неприємних запахів в домі. Втім, якщо ви скористаєтеся активованим вугіллям, ця проблема навіть не постане. Покращення родючості. Активоване вугілля можна назвати своєрідним "бустером", який може не тільки зміцнити рослину, але й сприятиме її росту.

Активоване вугілля можна або розтирати в порошок, або ж розчиняти 1 таблетку в 100 мілілітрах води і поливати рослини розчином раз на тиждень. До речі, використовувати активоване вугілля можна і для зрізаних квітів у вазі, щоб вони довше радували вам око своїм цвітінням.

Але найкраща якість вугілля – це те, що добриво з нього підходить для усіх рослин, навіть для надзвичайно вибагливих у догляді орхідей.



Орхідеї можна підживлювати вугіллям / Фото Pexels

Коли використовувати добриво для орхідей

Якщо ваша орхідея захворіла, і в неї вже зів'яло листя та з'явилася цвіль, добриво не допоможе – потрібна повна пересадка рослини у нову землю. Але при цьому ви можете використати активоване вугілля, щоб покращити її ріст та відновлення. Ним можна присипати ранки від зрізаного листя, а також додавати у субстрат для орхідей.

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