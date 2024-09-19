Зацвіте будь-яка квітка: потрібне підживлення копійчаною пігулкою

У більшості людей вдома є кімнатні рослини, і догляд за ними іноді стає непростим. Але якщо ви хочете побачити, як ваші квіти починають цвісти та швидко рости, тоді можете використати на них один дешевий аптечний засіб.

Ви могли не здогадуватися про це, та звичайнісіньке активоване вугілля може стати незамінним добривом для ваших кімнатних рослин. А про те, як його використовувати, розповідають Поради 24.

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Чим корисне добриво з активованого вугілля

Мабуть, складно буде знайти ще дешевше добриво, ніж вугілля – а воно тим часом надзвичайно корисне для усіх кімнатних рослин. Всього за кілька гривень ви можете отримати засіб, який змусить усі ваші рослинки вдома піти у ріст та дуже скоро викинути цвіт.

Отож, ось які корисні властивості виділяють у добрива з активованого вугілля:

Нейтралізація токсинів – активоване вугілля використовують як сорбент, адже воно може вбирати з ґрунту різні токсичні речовини.

– активоване вугілля використовують як сорбент, адже воно може вбирати з ґрунту різні токсичні речовини. Профілактика хвороб . Часто через надмірний чи просто неправильний полив, а також через бактерії в ґрунті рослина починає гнити. І це може не тільки зіпсувати її, але й спровокувати появу неприємних запахів в домі. Втім, якщо ви скористаєтеся активованим вугіллям, ця проблема навіть не постане.

. Часто через надмірний чи просто неправильний полив, а також через бактерії в ґрунті рослина починає гнити. І це може не тільки зіпсувати її, але й спровокувати появу неприємних запахів в домі. Втім, якщо ви скористаєтеся активованим вугіллям, ця проблема навіть не постане. Покращення родючості. Активоване вугілля можна назвати своєрідним "бустером", який може не тільки зміцнити рослину, але й сприятиме її росту.

Активоване вугілля можна або розтирати в порошок, або ж розчиняти 1 таблетку в 100 мілілітрах води і поливати рослини розчином раз на тиждень. До речі, використовувати активоване вугілля можна і для зрізаних квітів у вазі, щоб вони довше радували вам око своїм цвітінням.

Але найкраща якість вугілля – це те, що добриво з нього підходить для усіх рослин, навіть для надзвичайно вибагливих у догляді орхідей.



Орхідеї можна підживлювати вугіллям / Фото Pexels

Коли використовувати добриво для орхідей

Якщо ваша орхідея захворіла, і в неї вже зів'яло листя та з'явилася цвіль, добриво не допоможе – потрібна повна пересадка рослини у нову землю. Але при цьому ви можете використати активоване вугілля, щоб покращити її ріст та відновлення. Ним можна присипати ранки від зрізаного листя, а також додавати у субстрат для орхідей.

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