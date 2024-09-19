Зацветет любой цветок: нужна подкормка копеечной таблеткой

У большинства людей дома есть комнатные растения, и уход за ними иногда становится непростым. Но если вы хотите увидеть, как ваши цветы начинают цвести и быстро расти, тогда можете использовать на них одно дешевое аптечное средство.

Вы могли не догадываться об этом, но самый обычный активированный уголь может стать незаменимым удобрением для ваших комнатных растений. А о том, как его использовать, рассказывают Porady 24.

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Чем полезно удобрение из активированного угля

Пожалуй, сложно будет найти еще дешевле удобрение, чем уголь – а оно тем временем чрезвычайно полезно для всех комнатных растений. Всего за несколько гривен вы можете получить средство, которое заставит все ваши растения дома пойти в рост и очень скоро выбросить цвет.

Итак, вот какие полезные свойства выделяют в удобрения из активированного угля:

Нейтрализация токсинов – активированный уголь используют как сорбент, ведь он может впитывать из почвы различные токсичные вещества.

– активированный уголь используют как сорбент, ведь он может впитывать из почвы различные токсичные вещества. Профилактика болезней . Часто из-за чрезмерного или просто неправильного полива, а также из-за бактерий в почве растение начинает гнить. И это может не только испортить его, но и спровоцировать появление неприятных запахов в доме. Впрочем, если вы воспользуетесь активированным углем, эта проблема даже не возникнет.

. Часто из-за чрезмерного или просто неправильного полива, а также из-за бактерий в почве растение начинает гнить. И это может не только испортить его, но и спровоцировать появление неприятных запахов в доме. Впрочем, если вы воспользуетесь активированным углем, эта проблема даже не возникнет. Улучшение плодородия. Активированный уголь можно назвать своеобразным "бустером", который может не только укрепить растение, но и способствовать его росту.

Активированный уголь можно или растирать в порошок, или же растворять 1 таблетку в 100 миллилитрах воды и поливать растения раствором раз в неделю. Кстати, использовать активированный уголь можно и для срезанных цветов в вазе, чтобы они дольше радовали вам глаз своим цветением.

Но лучшее качество угля – это то, что удобрение из него подходит для всех растений, даже для чрезвычайно требовательных в уходе орхидей.



Орхидеи можно подпитывать углем / Фото Pexels

Когда использовать удобрение для орхидей

Если ваша орхидея заболела, и у нее уже увяли листья и появилась плесень, удобрение не поможет – нужна полная пересадка растения в новую землю. Но при этом вы можете использовать активированный уголь, чтобы улучшить ее рост и восстановление. Им можно присыпать ранки от срезанных листьев, а также добавлять в субстрат для орхидей.

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Таблетки нужно равномерно распределить по горшку, ведь если положить их в одно место, тогда результата это не даст.