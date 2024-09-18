Замачивать орехи нужно по многим разным причинам, но основная заключается в наличии в орехах фитиновой кислоты. Если не подготовить орехи к употреблению, тогда витамины в нем как будто находятся в спячке. Porady 24 рассказывают об основных причинах замачивать орехи.
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Основные причины замачивать орехи
Причин замачивать орехи есть множество – и среди них улучшение вкуса и лучшая усвояемость продуктов. И если вы еще не делали этого раньше, тогда попробовать точно стоит!
Для рецепта
Многие рецепты предусматривают предварительное замачивание орехов, ведь этот процесс делает продукты мягче и проще в работе. Например, если вы хотите приготовить сырое ореховое молоко или имитировать выпечку, как печенье или орехи.
Для улучшения вкуса
Даже если вы не придерживаетесь сыроедения, одна из причин замачивать орехи заключается в том, что многие из них будут на вкус гораздо лучше после процедуры. Например, из грецких орехов исчезнет терпкий привкус, который может вам не нравиться. Это происходит из-за того, что дубильные вещества вымываются, и орех становится мягким и маслянистым.
Для удаления грязи
Да, конечно же, замачивание помогает убрать грязь – всего за 20 минут вода вокруг продуктов точно станет коричневой. А через пару часов основной процент пыли и других остатков попадет в воду, и орехи станут значительно приятнее на вкус. И воду от замачивания орехов по этой же причине нельзя нигде использовать – ее нужно непременно вылить.
Для здоровья
Еще одно известное преимущество замачивания орехов – это повышенная активность ферментов и лучшее усвоение питательных веществ. И в процессе замачивания орехи начинают прорастать, а это значительно увеличивает их питательный профиль.
Орехи можно замачивать / Фото Unsplash
Сколько времени нужно замачивать орехи
Каждый вид орехов имеет свое время на замачивание. И дольше всего нужно оставлять в воде миндаль – аж на 12 часов. Грецкие орехи советуют заливать водой на 8 – 12 часов, а вот арахис и фундук – на 8 часов.
И вот простая инструкция, которая поможет вам правильно вымочить орехи:
- сначала поместите их в миску и добавьте теплой воды, чтобы она покрыла их;
- добавьте соли – 1 чайная ложка на 140 граммов – и хорошо размешайте;
- накройте миску и оставьте ее на ночь или на указанное время;
- после этого воду слейте и промойте орехи еще раз;
- перед употреблением обсушите орехи бумажным полотенцем.