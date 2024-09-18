Замачивать орехи нужно по многим разным причинам, но основная заключается в наличии в орехах фитиновой кислоты. Если не подготовить орехи к употреблению, тогда витамины в нем как будто находятся в спячке. Porady 24 рассказывают об основных причинах замачивать орехи.

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Основные причины замачивать орехи

Причин замачивать орехи есть множество – и среди них улучшение вкуса и лучшая усвояемость продуктов. И если вы еще не делали этого раньше, тогда попробовать точно стоит!

Для рецепта

Многие рецепты предусматривают предварительное замачивание орехов, ведь этот процесс делает продукты мягче и проще в работе. Например, если вы хотите приготовить сырое ореховое молоко или имитировать выпечку, как печенье или орехи.

Для улучшения вкуса

Даже если вы не придерживаетесь сыроедения, одна из причин замачивать орехи заключается в том, что многие из них будут на вкус гораздо лучше после процедуры. Например, из грецких орехов исчезнет терпкий привкус, который может вам не нравиться. Это происходит из-за того, что дубильные вещества вымываются, и орех становится мягким и маслянистым.

Для удаления грязи

Да, конечно же, замачивание помогает убрать грязь – всего за 20 минут вода вокруг продуктов точно станет коричневой. А через пару часов основной процент пыли и других остатков попадет в воду, и орехи станут значительно приятнее на вкус. И воду от замачивания орехов по этой же причине нельзя нигде использовать – ее нужно непременно вылить.

Для здоровья

Еще одно известное преимущество замачивания орехов – это повышенная активность ферментов и лучшее усвоение питательных веществ. И в процессе замачивания орехи начинают прорастать, а это значительно увеличивает их питательный профиль.



Орехи можно замачивать / Фото Unsplash

Сколько времени нужно замачивать орехи

Каждый вид орехов имеет свое время на замачивание. И дольше всего нужно оставлять в воде миндаль – аж на 12 часов. Грецкие орехи советуют заливать водой на 8 – 12 часов, а вот арахис и фундук – на 8 часов.

И вот простая инструкция, которая поможет вам правильно вымочить орехи: