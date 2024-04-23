Щоб пишно квітли якнайдовше: чим можна підживити троянди навесні
Джерело:"Вікна"
Весна – дуже важливий період для догляду за трояндами. Адже саме з приходом тепла вони потребують особливої уваги та підживлення для активного росту та цвітіння.
Правильно підібрані добрива не лише сприяють здоров'ю троянд. Вони ще й забезпечують яскравість та тривалість цвітіння.
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Чим підживити троянди навесні
Органічні добрива – відмінний засіб для підживлення троянд навесні. Зокрема, мовиться про:
- компост,
- перепрілий гній,
- деревну золу,
- целюлозу,
- торф'яну крихту,
- пташиний послід,
- перепрілі трави.
Органічні добрива не лише забезпечують рослини необхідними поживними речовинами, але й покращують структуру ґрунту, сприяючи кращому кореневому росту. Для підживлення добре використовувати курячий, коров'ячий або кінський гній.
- При підготовці курячого посліду перепрілий матеріал розбавляють водою у співвідношенні 1:10 та настоюють протягом 5 днів. Після цього розчин розбавляють з водою у пропорції 1:3.
- Коров'ячий гній перед використанням також розбавляють водою у пропорції 1:10. Після настоювання розчин розводять з водою в пропорції 1:2.
Свіжим гноєм підживлювати троянди не можна, адже він може спалити корені. Органічні добрива рекомендують вносити на початку весни, коли починається активний ріст рослин.
Троянди люблять підживлення / Фото Unsplash
Мінеральні добрива містять конкретні елементи, які необхідні для розвитку троянд. Рослинам важливо отримувати азот, фосфор та калій, адже:
- азот сприяє зростанню зеленої маси;
- фосфор необхідний для розвитку кореневої системи та утворення великої кількості бутонів;
- калій зміцнює імунітет рослин, готуючи їх до зими, та покращує якість цвітіння.
Використовуйте комплексні мінеральні добрива, призначені спеціально для троянд. Їх потрібно додавати лише у вологий ґрунт, щоб не обпалити корені.
Для зрілих кущів троянди рекомендують використовувати саме мінеральні добрива. Своєю чергою, молоді кущі більше полюбляють органічні добрива.