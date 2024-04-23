Щоб пишно квітли якнайдовше: чим можна підживити троянди навесні

Весна – дуже важливий період для догляду за трояндами. Адже саме з приходом тепла вони потребують особливої уваги та підживлення для активного росту та цвітіння.

Правильно підібрані добрива не лише сприяють здоров'ю троянд. Вони ще й забезпечують яскравість та тривалість цвітіння.

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Чим підживити троянди навесні

Органічні добрива – відмінний засіб для підживлення троянд навесні. Зокрема, мовиться про:

компост,

перепрілий гній,

деревну золу,

целюлозу,

торф'яну крихту,

пташиний послід,

перепрілі трави.

Органічні добрива не лише забезпечують рослини необхідними поживними речовинами, але й покращують структуру ґрунту, сприяючи кращому кореневому росту. Для підживлення добре використовувати курячий, коров'ячий або кінський гній.

При підготовці курячого посліду перепрілий матеріал розбавляють водою у співвідношенні 1:10 та настоюють протягом 5 днів. Після цього розчин розбавляють з водою у пропорції 1:3.

Коров'ячий гній перед використанням також розбавляють водою у пропорції 1:10. Після настоювання розчин розводять з водою в пропорції 1:2.

Свіжим гноєм підживлювати троянди не можна, адже він може спалити корені. Органічні добрива рекомендують вносити на початку весни, коли починається активний ріст рослин.



Троянди люблять підживлення / Фото Unsplash

Мінеральні добрива містять конкретні елементи, які необхідні для розвитку троянд. Рослинам важливо отримувати азот, фосфор та калій, адже:

азот сприяє зростанню зеленої маси;

фосфор необхідний для розвитку кореневої системи та утворення великої кількості бутонів;

калій зміцнює імунітет рослин, готуючи їх до зими, та покращує якість цвітіння.

Використовуйте комплексні мінеральні добрива, призначені спеціально для троянд. Їх потрібно додавати лише у вологий ґрунт, щоб не обпалити корені.

Для зрілих кущів троянди рекомендують використовувати саме мінеральні добрива. Своєю чергою, молоді кущі більше полюбляють органічні добрива.