Замінить порошок і мило: копійчаний засіб для чищення лежить у вас на кухні

Прибирання вдома – це не тільки довгий та періодично досить неприємний процес, але й часом дорогий. Адже постійно доводиться купувати засоби для прибирання! На щастя, тут можна непогано заощадити.

Наступного разу, коли ви почнете робити прибирання, не забудьте взяти з шухляди пляшку з яблучним оцтом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Він може бути корисним не тільки під час приготування їжі, але й для чищення дому.

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Яблучний оцет – це надзвичайно потужний і повністю натуральний мийний засіб. І ви будете вражені кількістю завдань, які можна виконати з його допомогою.

Помийте мікрохвильовку

Яблучний оцет ідеально підходить для того, аби видалити навіть найбільш стійкі плями з мікрохвильової печі. Потрібно взяти миску та наповнити її рівними частинами води та оцту, а після цього гріти у мікрохвильовці протягом 3 – 5 хвилин. Після цього ще деякий час не відкривайте прилад.

Пара допоможе розпушити залишки їжі та бруду, що залишилися на мікрохвильовій печі, і так ви зможете легко її очистити.

Помийте вікна та дзеркала

Осінь – це остання можливість помити вікна перед настанням осінніх холодів, тож пропускати її точно не варто. Якщо ваші вікна виглядають вже трохи каламутними та брудними, оцет – це саме той засіб, який допоможе розчинити увесь накопичений бруд.



Оцтом можна почистити дзеркала та вікна / Фото Pexels

Для очищення вікон вам потрібно змішати у пульверизаторі одну частину яблучного оцту та дві частини води, а тоді розподілити на вікна. Після цього ганчіркою з мікрофібри ретельно протріть усю поверхню. Розводів не залишиться!

А ось для очищення дзеркал радять змішувати оцет та воду у рівних пропорціях, а в усьому іншому діяти так само.

Пробийте зливи

Забиті зливи на кухні та у ванній кімнаті – це вічна проблема, але оцет допоможе вам легко з нею впоратися. Все, що потрібно зробити – це щедро всипати у каналізацію соди, а після цього залити туди оцту. Ви помітите шипіння – і залиште засіб на 10 хвилин, а після цього змийте гарячою водою.

Почистьте скло душової кабінки

Душова кабінка – це місце, яке надзвичайно складно очистити, особливо у випадку, якщо у вас в домі жорстка вода: вона може призводити до накопичення різноманітних мінеральних осадів на склі.

Але яблучний оцет може легко впоратися з такими забрудненнями, особливо якщо ви змішаєте його з кількома ложками мильного засобу для посуду. Втім, не варто використовувати оцет у душі, якщо плитка зроблена з натурального каменю – граніту, мармуру тощо, адже оцет може його пошкодити.