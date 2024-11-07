Заменит порошок и мыло: копеечное чистящее средство лежит у вас на кухне

Уборка дома это не только долгий и периодически довольно неприятный процесс, но и порой дорогостоящий. Ведь постоянно приходится покупать средства для уборки! К счастью, здесь можно неплохо сэкономить.

В следующий раз, когда вы начнете делать уборку, не забудьте взять из ящика бутылку с яблочным уксусом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Он может быть полезным не только во время приготовления пищи, но и для чистки дома.

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Яблочный уксус – это очень мощное и полностью натуральное моющее средство. И вы будете поражены количеством задач, которые можно выполнить с его помощью.

Помойте микроволновку

Яблочный уксус идеально подходит для того, чтобы удалить даже самые стойкие пятна с микроволновой печи. Нужно взять миску и наполнить ее равными частями воды и уксуса, а после этого греть в микроволновке в течение 3 – 5 минут. После этого еще некоторое время не открывайте прибор.

Пар поможет разрыхлить остатки пищи и грязи, оставшиеся на микроволновой печи, и так вы сможете легко ее очистить.

Помойте окна и зеркала

Осень – это последняя возможность помыть окна перед наступлением осенних холодов, поэтому пропускать ее точно не стоит. Если ваши окна выглядят уже немного мутными и грязными, уксус – это именно то средство, которое поможет растворить всю накопленную грязь.



Уксусом можно почистить зеркала и окна / Фото Pexels

Для очистки окон вам нужно смешать в пульверизаторе одну часть яблочного уксуса и две части воды, а потом распределить на окна. После этого тряпкой из микрофибры тщательно протрите всю поверхность. Разводов не останется!

А вот для очистки зеркал советуют смешивать уксус и воду в равных пропорциях, а во всем остальном действовать так же.

Пробейте сливы

Забитые сливы на кухне и в ванной комнате – это вечная проблема, но уксус поможет вам легко с ней справиться. Все, что нужно сделать – это щедро всыпать в канализацию соды, а после этого залить туда уксуса. Вы заметите шипение – и оставьте средство на 10 минут, а после этого смойте горячей водой.

Почистите стекло душевой кабинки

Душевая кабинка – это место, которое чрезвычайно сложно очистить, особенно в случае, если у вас в доме жесткая вода: она может приводить к накоплению различных минеральных осадков на стекле.

Но яблочный уксус может легко справиться с такими загрязнениями, особенно если вы смешаете его с несколькими ложками мыльного средства для посуды. Впрочем, не стоит использовать уксус в душе, если плитка сделана из натурального камня – гранита, мрамора и т.д., ведь уксус может его повредить.