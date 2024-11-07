Пауки хоть и не вредные, но довольно неприятные насекомые, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Некоторые специалисты поделились замечательными советами, которые помогут избавиться от пауков.

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Средства с запахом цитрусовых

Пауков отпугивает запах цитрусовых, поэтому помойте плинтусы, подоконники и мебель средствами с лимонным запахом. Также можно использовать цитрусовые освежители воздуха или свечи с ароматом лайма, или лимона.

Регулярная уборка

Если вы будете постоянно убирать дома, то паукам будет сложнее поселиться в доме, особенно после того, как вы уберете их паутину. Чаще пылесосьте пол. Это не только уничтожит пауков, но и отложенные ими яйца. На кухне надо убирать все крошки с пола, поскольку они привлекают насекомых.



Пауков можно легко вывести из дома / Фото Pexels

Закройте все щели

Пауки могут проникать в дом через щели вокруг окон, поэтому их надо герметизировать.

К слову, худший страх пауков – это мята и ее аромат. Всего одного горшка с душистой травой будет вполне достаточно, чтобы пауки начали покидать ваш дом. Если же дом большой, то растение можно поставить в разных местах. По словам экспертов, пауки покинут дом уже через несколько часов.