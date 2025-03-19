Навесні вікна дуже часто опиняються брудними через конденсат, що накопичувався на вікні цілу зиму, повідомляє 24 Канал. Тож почистити їх – важливе завдання, про яке точно не можна забувати, аби у вашу квартиру нарешті проникнуло яскраве весняне світло.

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Як помити вікна за допомогою чайних пакетиків?

Якщо ви хочете, аби ваші вікна вже зовсім скоро аж блищали від чистоти, вам зовсім необов'язково купувати для цього спеціальний засіб. Достатньо буде використати кілька чайних пакетиків, адже в них містяться кислоти, що можуть розщеплювати бруд.

Ще одна очевидна перевага чаю – він не залишає слідів на склі. Таніни, що містяться у чорному чаї, є практично природним засобом для наведення блиску у вашому домі. І кілька використаних пакетиків можуть замінити чимало магазинних засобів.

Окрім того, чай не липкий, і через це на склі не залишиться плівки чи розводів після такого миття – а це часто трапляється з покупними мийними засобами.



Вікна потрібно регулярно чистити / Фото Pexels

Ось як виготовити домашній засіб для миття з чайних пакетиків:

Закип'ятіть воду та додайте в неї чотири чайні пакетики.

Дайте їм просочитися протягом 10 хвилин, поки вода не стане глибокого бурштинового кольору.

Після цього вийміть пакетики та дайте воді трохи вичахнути, після чого перелийте у пляшку з пульверизатором.

Щедро розпиліть розчин на вікно та потріть ганчіркою з мікрофібри – бруд почне зникати на очах.

Після миття скло потрібно протерти сухою ганчіркою з мікрофібри, або ж паперовими рушниками, аби не з'явилося розводів.

Після цього вікна потрібно натерти чайними пакетиками.

Що ще додати у воду, аби не було розводів на склі?