Наліт з крана почне відпадати сам: використайте цей елементарний лайфхак

Наліт на крані – це поширена проблема, що може не тільки зробити ванну чи кухню менш естетичною, але й справді перешкоджати потоку води.

Прибирання у ванній кімнаті – це клопітке та непросте завдання. І особливо може дратувати наліт на кранах – часто його не виходить позбутися за допомогою звичайних мийних засобів, тож доводиться вдаватися до складніших методів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vencon.

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Чому на кранах з'являється наліт?

Вам вже точно доводилося чути, що у водопровідній воді міститься чимало мінеральних домішок – і саме вони впливають на рівень жорсткості цієї ж таки води. На жаль, мінеральні домішки можуть відкладатися на вашому крані у вигляді білого нальоту, якого так важко позбутися.

Втім, можна дотримуватися кількох простих правил, що допоможуть уникнути накопичення нальоту на кранах:

після користування раковиною чи ванною ретельно сполосніть кран та витріть його насухо;

протирайте сантехніку від конденсату – тоді ви уникнете сухих розводів;

кожного місяця проводьте дезінфекцію санвузла, аби позбутися від грибка та цвілі на усіх поверхнях.



Кран потрібно чистити від вапняного нальоту / Фото Pexels

Як почистити вапняний наліт на кранах?

Перед початком очищення вапняного нальоту потрібно запам'ятати кілька важливих правил. Передусім, не варто користуватися металевими скребками – попри те, що вони можуть зчистити наліт, вони також пошкодять і покриття крана. Не підходять для очищення сантехніки також мийні засоби з великою кількістю абразивних частинок – вони просто зіпсують зовнішній вигляд змішувачів.

Засоби, що містять соляну, сірчану чи фосфорну кислоту можуть призвести до утворення темних плям на кранах. Не можна змішувати різні мийні засоби – інакше результати можуть бути зовсім несподіваними.

Натомість є кілька перевірених методів, які допоможуть почистити кран від навіть досить складного та застарілого нальоту. Ось кілька засобів, якими можна скористатися:

оцтовий розчин;

гаряча оцтова кислота;

господарське та дитяче мило;

кухонна сіль;

лимонна кислота.

Натомість крани з хрому потрібно чистити дещо інакше. Попри те, що вони виглядають неймовірно та можуть служити вам роками, вони все ще можуть вкритися нальотом, що зіпсує їхній вигляд. Агресивні засоби краще тут не використовувати та обходитися тільки господарським милом.

Головне – не допускати надто сильного забруднення, адже тоді розібратися з нальотом буде непросто.