Налет из крана начнет отпадать сам: используйте этот элементарный лайфхак

Налет на кране – это распространенная проблема, которая может не только сделать ванную или кухню менее эстетичной, но и действительно препятствовать потоку воды.

Уборка в ванной комнате – это хлопотная и непростая задача. И особенно может раздражать налет на кранах – часто от него не получается избавиться с помощью обычных моющих средств, поэтому приходится прибегать к более сложным методам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vencon.

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Почему на кранах появляется налет?

Вам уже точно приходилось слышать, что в водопроводной воде содержится немало минеральных примесей – и именно они влияют на уровень жесткости этой же воды. К сожалению, минеральные примеси могут откладываться на вашем кране в виде белого налета, от которого так трудно избавиться.

Впрочем, можно придерживаться нескольких простых правил, что помогут избежать накопления налета на кранах:

после пользования раковиной или ванной тщательно сполосните кран и вытрите его насухо;

протирайте сантехнику от конденсата – тогда вы избежите сухих разводов;

каждый месяц проводите дезинфекцию санузла, чтобы избавиться от грибка и плесени на всех поверхностях.



Кран нужно чистить от известкового налета / Фото Pexels

Как почистить известковый налет на кранах?

Перед началом очистки известкового налета нужно запомнить несколько важных правил. Прежде всего, не стоит пользоваться металлическими скребками – несмотря на то, что они могут счистить налет, они также повредят и покрытие крана. Не подходят для очистки сантехники также моющие средства с большим количеством абразивных частиц – они просто испортят внешний вид смесителей.

Средства, содержащие соляную, серную или фосфорную кислоту могут привести к образованию темных пятен на кранах. Нельзя смешивать различные моющие средства – иначе результаты могут быть совсем неожиданными.

Зато есть несколько проверенных методов, которые помогут почистить кран от даже достаточно сложного и застарелого налета. Вот несколько средств, которыми можно воспользоваться:

уксусный раствор;

горячая уксусная кислота;

хозяйственное и детское мыло;

поваренная соль;

лимонная кислота.

Зато краны из хрома нужно чистить несколько иначе. Несмотря на то, что они выглядят невероятно и могут служить вам годами, они все еще могут покрыться налетом, что испортит их вид. Агрессивные средства лучше здесь не использовать и обходиться только хозяйственным мылом.

Главное – не допускать слишком сильного загрязнения, ведь тогда разобраться с налетом будет непросто.