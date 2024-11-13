Захист рослини напередодні зими – важливий момент, про який треба подбати всім дачникам, пише 24 Канал з посиланням на Prosto Way. Коренева система малини розташована близько до її поверхні, тому завдяки мульчуванню коріння буде захищене від холоду й не перемерзне взимку.

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Мульчувати малину на зиму можна чотирма найпопулярнішими матеріалами, які чудово зберігають тепло.

Тирсу використовують найчастіше у мульчуванні. Вона добре утримує вологу й через 2 – 3 роки перетворюється на перегній. Шар тирси рекомендовано укладати товщиною близько 10 сантиметрів.

Торф є теж чудовим вибором у тих випадках, якщо ґрунт на ділянці важкий. Для мульчування на зиму буде достатньо шару товщиною 7 сантиметрів, втім для важких ґрунтів можна використовувати 10 сантиметрів.



Чотири ефективних мульчування малини / Фото Pexels

Солома є досить ефективною, особливо тоді, коли вона суха. Шар соломи повинен складати 10 сантиметрів й розкладати її потрібно навколо кожного куща малини.

Опале листя часто рекомендують для мульчування, особливо те, яке 2 роки пролежало на перепріванні. Таке укриття забезпечить чудовий захист впродовж всієї зими.