Не використовуйте ці 3 засоби для миття паркету: вони зіпсують підлогу

Звісно, підтримувати чистоту у своєму житлі надзвичайно важливо. Втім, є деякі засоби, які точно не варто використовувати на паркетній підлозі.

Якщо ваша підлога виготовлена із твердих порід дерева – це насправді чудовий варіант для будинку. Таке покриття міцне, довговічне та економічне. Та підлоги з паркету вимагають особливого догляду та уваги, і їх не можна чистити там само, як і інші види підлоги.

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Уникайте агресивних хімікатів

Якщо ваша підлога з твердої деревини, це значить, що вона негерметична. Як наслідок – не варто для її миття використовувати агресивні хімічні засоби. З часом вони можуть позбавити вашу підлогу її натуральних олій, а це призведе до численних пошкоджень.

Натомість набагато краще буде використовувати тепле мило чи засіб для миття посуду, протираючи паркет ганчіркою чи шваброю. Ніколи не беріть для миття відбілювачі та аміак, адже вони знебарвлять ваш паркет.

Не використовуйте також мокрі ганчірки, адже тверді породи дерева можуть добре вбирати вологу.

Пароочисники

На негерметичних підлогах точно не варто використовувати пароочисники. Надлишок пари, а також тепла та вологи, призведе до того, що деревина деформується та пошкодиться.

Оцет

Так, чимало господинь використовують оцет для очищення своїх домівок – адже це натуральний і недорогий засіб. Також він може чудово впоратися із тим, щоб розкладати бруд, кіптяву та нейтралізувати більшість неприємних запахів.

Втім, чистити оцтом деревину твердих порід не варто, адже кислота може вбратися в деревину, а це призведе до появи тріщин.