Ви можете й не здогадуватися про те, що робите одні й ті ж помилки, тому ваші макарони будуть постійно злипатися. І справа може бути далеко не в сорті макаронних виробів.
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Пропонуємо вам дізнатися кілька основних моментів, які забезпечать вам правильно зварені макарони та позбавлять від прилиплості на каструлі.
Пропорція макаронів, води і солі
На 100 грамів макаронів має бути 1 літр води та 10 грамів солі, яку треба додавати у воду перед тим, як ви вкинете макарони.
Беріть велику каструлю
Не варіть макарони в маленьких каструлях. Найкраще брати більший об’єм. Чим більше простору в ємності, тим більше шансів, що макарони не злипнуться.
Макарони не будуть злипатися, якщо варити їх у великій каструлі / Фото Pexels
Варіть на великому вогні
Виставляйте вогонь на максимум. Воду можна одразу посолити, а тоді накрити кришкою, щоб вона швидше закипіла.
Кидайте лише в кип’яток
Макарони у воду кидайте лише тоді, коли закипить вода. Якщо вода нагрілася недостатньо, тоді макарони злипнуться.
Вчасно подавайте страву
Подавайте страву свіжою та гарячою, тоді вони не злипнуться на тарілці. І не промивайте холодною водою, бо від перепаду температур вони починають злипатися.