Великодня випічка може довго зберігатися свіжою та смачною, якщо знати одну незначну хитрість. Господині часто випікають багато пасок, щоб поставити в кошики, однак згодом вони черствіють. Щоб цього не сталося, варто лише скористатися одним секретом.

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Кулінари кажуть, що якщо додати в тісто багато молока, то паска буде зберігатися свіжою набагато довше. Щоб вона не черствіла, одразу після того, як спечеться і остигне, її треба загорнути в білий папір чи чисту серветку. Таким чином вона буде довше зберігати свіжість.

А ще великодню випічку можна упакувати в целофановий пакет чи спеціальну паперову форму. Вони також допоможуть пасці зберігатися свіжою довше.



Поради, які допоможуть зберігати паску свіжою / Фото Pexels

Свіжість пасці може забезпечити один цікавий спосіб. У ємність з випічкою поставте шматок картоплі чи яблука чи насипте невелику кількість кам’яної солі.

Якщо ж паска зачерствіє, то її можна освіжити. Спочатку замочіть у воді, тоді загорніть у чисту серветку та поставте в каструлю. Накрийте кришкою та поставте у розігріту духовку на 10 хвилин. Такий секрет дозволить вам знову отримати свіжу паску.