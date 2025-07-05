Більшість помилково ігнорують внесення добрив у липні, вважаючи, що попередніх підживлень було достатньо, але так робити не варто, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Заміська садиба Наталії".

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Навіть влітку для стимулювання зав’язування плодів, томатам потрібна додаткова підтримка.

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Чим підживити помідори у липні

Для обприскування помідорів та баштанних культур потрібно скористатися борною кислотою та моносфатом калію.

Борна кислота

Бор є важливим мікроелементом, який потрібен томатам для цвітіння та зав’язування плодів. Нестача бору призводить до опадання квіток. Перевагою борної кислоти є фунгіцидний ефект, який допомагає захистити рослини від грибкових захворювань. Корисним це підживлення є не лише для томатів, але й картоплі та огірків. На 10 літрів води знадобиться 10 грамів борної кислоти.



Найкраще підживлення для томатів / Фото Pexels

Монофосфат калію

У цьому добриві міститься калій та фосфор, які є дуже важливими у фазі цвітіння та плодоношення. Фосфор відповідає за розвиток кореневої системи, а калій за розмір та якість плодів, а ще їхню стійкість до хвороб. Добриво також розводиться у пропорції 10 літрів води на 10 грамів монофосфату калію.

До речі, щоб помідори виросли соковитими, потрібно вдатися до деяких хитрощів. Що саме треба робити – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти треба добре розмішати до повного розчинення, а тоді перелити в бак з обприскувачем. Найкраще підживлення проводити вранці, коли немає прямих сонячних променів. Це допоможе добриву краще засвоїтися на рослинах.

Городниця радить переконатися в тому, чи не буде дощу після підживлення, бо він змиє все підживлення, тож обприскування доведеться зробити ще раз. Якщо надалі має бути суха та сонячна погода, то добриво достатньо внести лише один раз.